Violenza, perdona il marito: lui viene assolto

Denunciò di aver subito percosse e un tentativo di violenza sessuale. Ma è passato del tempo e ora il marito è diventato un marito premuroso con lei e i suoi figli. Per questo una quarantenne marocchina ha deciso di ritirare la querela ieri in aula aprendo la strada all'assoluzione per il marito (difeso dall’avvocato Stefania Sensini) che era finito davanti ai giudici del collegio per rispondere di maltrattamenti e violenza sessuale. I fatti risalgono al 10 dicembre del 2016 quando l'uomo, rientrando in casa ubriaco, prima picchiò la moglie davanti alle figlie piccole poi provò ad abusare di lei strappandole i vestiti di dosso nella loro abitazione di Vejano. “Se me lo condannate come faccio? E’ lui che porta i soldi a casa”, ha implorato la donna al collegio.