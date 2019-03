Foto oscene di bambine nello smartphone, a processo

I carabinieri hanno trovato nel suo smartphone decine di foto di bambine e bambini in atteggiamenti e pose oscene. Per questo motivo un commerciante viterbese di 44 anni è finito alla sbarra accusato di detenzione di materiale pedopornografico.

Il processo si è aperto davanti al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei (Giacomo Autizi ed Elisabetta Massini a latere) con il passaggio formale dell'acquisizione delle prove. L'inchiesta, che risale al 2017, è stata seguita dal pm Chiara Capezzuto che ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per l'uomo.

Tutto nasce da una perquisizione dei carabinieri nel negozio dell’imputato e nelle abitazioni a Viterbo e al mare. Nella casa lungo la costa e nel locale commerciale non è stato trovato niente mentre in casa dell’imputato sono state trovate le foto e i video incriminati.

Durante quell'accertamento, scaturito da un'attività informativa dei militari, furono sequestrati personal computer, memorie di massa, Dvd e i cellulari dell'imputato. All'interno di alcuni dischi i carabinieri trovarono due archivi fotografici con numerosissime fotografie che riproducono bambini completamente nudi e in alcune circostanze con bambine che compiono atti sessuali. In uno dei telefoni in uso all'imputato i militari hanno poi scoperto che lo stesso era intestatario di un account Google Drive (una sorta di hard disk virtuale al quale si accede con una password). All'interno sono state dunque rinvenuti video e foto pedopornografiche.

I file erano catalogati in diverse cartelle suddivise per gli anni che vanno dal 2009 al 2017. Foto che, secondo l’ipotesi dell’accusa, l’uomo avrebbe scaricato da internet per poi tenerle salvate nei sui dischi virtuali o fisici.

Per esempio nel cloud c’erano anche 43 video che vedevano protagoniste ragazze minorenni o bambine dell'età apparente di 8-10 anni in atteggiamenti a sfondo sessuale. materiale che è finito sotto sequestro. Nel corposo fascicolo sono state inserite le stampe delle foto oscene estratte dalla memoria virtuale - che gli inquirenti hanno accertato essere in uso dell’imputato - e nei due Dvd dove erano archiviati i file immagine.

Il difensore dell'imputato (l'avvocato Samuele De Santis) ha già presentato la richiesta al tribunale di disporre una perizia sul materiale informatico che è stato sequestrato durante la fase delle indagini per capire l'origine di quei file. Il collegio, acquisite le liste teste, ha rinviato all'udienza del 19 novembre per procedere all'esame dei testimoni e sciogliere la riserva sull'eventuale perizia chiesta dal difensore. Si prevede un processo veloce, in un paio d’udienze si potrebbe arrivare alla sentenza.