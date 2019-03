Meluzzi: "Il carcere non è il posto adatto per Fieno, va curato"

Ermanno Fieno è affetto da un disturbo di adattamento con umore depresso e ansioso. E’ la conclusione del consulente tecnico nominato dal tribunale, il dottor Giovanni Battista Traverso, per stabilire la capacità di intendere e di volere del 46enne che il 28 novembre del 2017 uccise la madre Rosa Franceschini dopo aver occultato il cadavere del padre Gianfranco morto per cause naturali. Avvolse i corpi nel cellophane e li tenne in casa per due settimane.

Ieri davanti al gup Rita Cialoni, dove si sta celebrando il processo con rito abbreviato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, il perito ha relazionato concludendo appunto che Fieno è affetto da una psicopatologia legata all’adattamento con l’ambiente esterno. E' stato ascoltato anche il consulente di parte nominato dal difensore (l'avvocato Roberto Massatani) ossia il dottor Alessandro Meluzzi.

Durante la relazione il perito di parte ha sottolineato il contesto familiare nel quale viveva l'imputato: “Una situazione particolare, vivevano senza acqua e luce e Fieno era costretto tutti i giorni a percorrere due chilometri e mezzo con due taniche da venti litri d'acqua per i bisogni di tutto il nucleo”. Secondo Meluzzi Fieno viveva “in una condizione di totale inautenticità e di sudditanza a un padre padrone e una madre legatissima con lui e con il marito". Infatti, pur non pagando le bollette, si muovevano in taxi per mostrare all'esterno di potersi permettere un tenore di vita di alto livello. Stessa cosa per Ermanno Fieno che viveva al di sopra delle sue possibilità pur non avendo un lavoro stabile. All'imputato non sono state riscontrate patologie di tipo schizofrenico o paranoico, tuttavia per il consulente di parte il combinato tra il contesto e la psicopatologia rilevata dal consulente del tribunale potrebbe aver creato il corto circuito. “Quando è morto il padre Fieno pensa di poter continuare a far finta di nulla e infatti mette in atto un'azione che nessun assassino lucido attuerebbe: nasconde il cadavere del padre sotto al letto”.

Per Meluzzi dunque Fieno in quel momento si è ritrovato in “uno stato d'animo delirante”. “Si può discutere sulla capacità di intendere, ma non c'era capacità di volere in maniera cosciente”. Una situazione che, stando alle parole del perito, nella migliore delle ipotesi potrebbe portare al venir meno delle aggravanti ma anche a un verdetto di ridotta capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

“Se fossi il giudice lo manderei a curarsi in una comunità terapeutica, non è il carcere il posto adatto a Fieno”, ha concluso Meluzzi. La discussione e la sentenza sono in programma il 2 aprile.