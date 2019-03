Palpeggiò tre tredicenni, pena ridotta in appello

Ridotta la pena per il pakistano che palpeggiò e tentò di baciare tre tredicenni all’interno della sua rivendita di kebab. La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del tribunale di Viterbo portando la pena da due anni e due mesi a un anno e otto mesi. Ora bisognerà capire se il difensore dell’uomo di 50 anni (l’avvocato Samuele De Santis) presenterà ricorso in Cassazione.

I fatti avvennero l’8 aprile del 2013 quando le tre ragazzine, tutte tredicenni, dopo una passeggiata in centro entrarono nella paninoteca multietnica dove ordinarono delle patatine. A quel punto l’indagato, che aveva rilevato la gestione del locale solo da tre giorni, secondo l’accusa avrebbe iniziato a fare delle domande “anomale” alle adolescenti per poi offrire loro delle portate gratuite. Per l’accusa si trattò di un modo per conquistare in maniera “subdola” la fiducia delle tredicenni, mentre la difesa ha sempre sostenuto che era un modo per far conoscere il locale visto che l’imputato lo aveva aperto da pochissimo tempo.

Fatto sta che, stando alle accuse mosse al pakistano, questi iniziò ad allungare le mani palpeggiando due ragazzine e tentando di baciarne una. L’altra fu invitata dietro al bancone per vedere come si tagliava il kebab e lì ci sarebbero stati altri palpeggiamenti.

Le tre ragazzine, turbate, sarebbero uscite dal locale con una scusa e una volta fuori si sono recate dai carabinieri denunciando quanto avevano appena subito. Scattò l’arresto per il pakistano e subito dopo il gip Rigato dispose l’obbligo di dimora a Ronciglione con il divieto di uscire di notte. In primo grado, nel 2015, il collegio del tribunale di Viterbo presieduto dal giudice Eugenio Turco inflisse la pena di due anni e due mesi per violenza sessuale su minori aggravata. Le tre ragazze erano sotto i 14 anni e dunque ogni atto sessuale si deve presumere come violenza.

Contro quella sentenza ha presentato appello l’avvocato De Santis (nella foto) che ha messo in discussione la valutazione che il collegio ha fatto in merito alla testimonianze delle tre ragazzine e sottolineando che la sentenza si basa solo sulle loro dichiarazioni anche se i fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio in un locale situato in centro. In appello è arrivata la riduzione.

“Siamo soddisfatti che la pena è stata riformata e siamo andati sotto la soglia di sospensione da due anni e due mesi a un anno e otto mesi. Avremmo voluto sentire le persone offese di nuovo di fronte al tribunale, e su questo faremo, letti i motivi, ricorso in Cassazione”, dice l’avvocato difensore del pakistano dopo il verdetto.