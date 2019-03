Fa assolvere il marito ma rischia il processo per calunnia

Scagiona il marito ma rischia un’incriminazione per calunnia. E’ accaduto davanti al giudice Giacomo Autizi che doveva giudicare un trentenne accusato di danneggiamenti a seguito di un incendio perché accusato di aver dato fuoco, nel settembre del 2014, al capannone dei datori di lavoro per vendicarsi del licenziamento subito da pochi giorni.

L’uomo era finito a processo dopo le denunce dell’allora fidanzata poi diventata nel frattempo sua moglie. La donna, 28 anni, riferì ai carabinieri di aver visto il suo ragazzo dare fuoco a quel capannone a Vejano e di averlo sentito mentre minacciava ad alta voce i due pastori che lo avevano fatto lavorare in nero per un po’ di tempo per poi cacciarlo. La ragazza telefonò anche ai due pastori indicandogli il suo fidanzato come il responsabile dell’incendio doloso.

In tribunale il colpo di scena che ha cambiato le carte in tavola con la donna, nel frattempo diventata moglie dell’imputato con il quale ha avuto una figlia (un’altra è in arrivo), che ha ritrattato le accuse al marito.

“Ho detto quelle cose agli inquirenti perché in quel periodo ci eravamo lasciati e gliela volevo far pagare. Non è vero nulla di quello che ho raccontato, ho inventato tutto e me ne vergogno. So di aver sbagliato e sono pronta a pagare”. Il giudice le ha più volte ricordato che se confermava questa nuova versione poteva essere accusata di calunnia avendo di fatto ammesso di aver accusato il suo ragazzo di un reato sapendolo innocente. Ma la ragazza ha confermato la ritrattazione. “Ho sbagliato a dire quelle cose, non è vero nulla”. A quel punto il giudice ha disposto la trasmissione degli atti in Procura per valutare l’ipotesi di reato di calunnia.

Il Pm, visto che le accuse si basavano di fatto sulle dichiarazioni della donna, ha chiesto l’assoluzione del marito così come l’avvocato difensore. Dopo una camera di consiglio di nemmeno dieci minuti è arrivata la sentenza di assoluzione. Motivazione tra sessanta giorni.