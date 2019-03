Tutto il paese ai funerali dell'imprenditore Nicola Orazi

Tutto il paese ha accompagnato la bara in chiesa e poi al cimitero. Una bara portata a spalla tra due ali di folla. Nessuno è voluto mancare all’ultimo saluto a Nicola Orazi, l’imprenditore di 54 anni morto domenica 17 marzo per un tragico incidente mentre stava raccogliendo asparagi. L’ultimo saluto nel giorno della festa del papà. "Avrete un angelo in cielo" ha detto durante l'omelia il parroco con Aldo. Nicola Orazi era un piccolo imprenditore, insieme alla sua famiglia gestiva un’attività per la coltivazione di alberi da frutta. Un’attività a contatto con la natura e i boschi, che lui amava tanto. E proprio in un bosco ha trovato la morte domenica sera. Era uscito per cercare asparagi ma è caduto in un dirupo nei pressi di Bomarzo. L'allarme era stato lanciato in mattinata dalla moglie preoccupata per la lunga assenza. Quando i soccorritori lo hanno individuato, per lui non c'era più nulla da fare. .