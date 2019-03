Orte, inaugurata la nuova sede della Cisl

Inaugurata a Orte la nuova sede della Cisl, in via dei Calafati 13c. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del segretario Generale Lazio Paolo Terrinoni, il segretario generale di Viterbo Fortunato Mannino con la segreteria provinciale al completo.

Il nuovo recapito sindacale è un moderno ufficio di oltre 100 metri quadrati strutturato in maniera funzionale per la gestione delle pratiche sia su appuntamento che senza appuntamento, garantendo privacy e qualità del servizio, in un ambiente luminoso e accogliente.