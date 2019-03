Raid a scuola: distrutti i distributori automatici

Nella notte tra lunedì 11 e martedì marzo i vandali hanno compiuto un blitz all'interno del Centro di Formazione Professionale "Ivan Rossi" ubicato in via Francesco Petrarca. Si tratta del secondo raid in pochi giorni a danno delle scuole dopo quello perpetrato contro al sede dell'Odontotecnico in via Enrico Berlinguer. Una volta penetrati dentro al plesso "Ivan Rossi", i malviventi hanno forzato con violenza una grata di protezione, rompendo il muro portante, e successiva- mente hanno scaraventato a terra i due distributori automatici di cibi e bevande impossessandosi del loro incasso. Non paghi della loro bravata i vandali hanno aperto un estintore antincendio e versato la sua polvere lungo il corridoio della scuola.