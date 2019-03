Spacciatore condannato a nove mesi

Nove mesi per spaccio a viterbese. È un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine e dalla giustizia, che è stato punito dal collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone (Elisabetta Massini e Roberto Colonnello a latere), per aver ceduto a un giovane, almeno in tre o quattro occasioni in due mesi circa, dell’hashish. La quantità della sostanza stupefacente ceduta è stata di uno o due grammi alla volta, dietro un corrispettivo di dieci euro al grammo.

Il condannato fu beccato dai carabinieri a Viterbo il 2 gennaio del 2018. Da qui, arrivarono due informative (del 3 gennaio 2018) del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri del capoluogo; ne è poi seguito il verbale dell’udienza di convalida del 30 aprile dello stesso anno, relativa all’interrogatorio reso dall’imputato. Lo stesso soggetto, il 27 aprile dello scorso anno fu sottoposto a misura cautelare in carcere.

Il condannato, nato a Montefiascone nel 1990, è stato difeso dall’avvocato di fiducia Samuele De Santis, del foro di Viterbo. Il 29enne è stato condannato per il reato continuato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 81 del codice penale e articolo 73 quinto comma della legge sugli stupefacenti).