Assalto alla gioielleria Bracci: alla sbarra il quarto rapinatore

Non sono stati ascoltati i testimoni, e il giudice ha rinviato l’udienza di una settimana: il 20 marzo prossimo di nuovo in aula un imputato della rapina alla gioielleria Bracci di un anno fa. Erano circa le 13 del 14 marzo 2018 quando ai danni della gioielleria Bracci, in piazza Verdi, all’inizio di corso Italia furono sparati quattro colpi di pistola, senza tragiche conseguenze. Il tutto per un bottino di duemila euro. Da lì, la rocambolesca fuga in auto fino a Montalto di Castro, dove i rapinatori furono fermati e arrestati.

Nell’autunno scorso, seguì un processo lampo per tre dei quattro banditi che presero parte alla rapina a mano armata: due uomini e una donna (l’altra complice era incinta, e per lei si è aperto un diverso percorso giudiziario). A novembre, quindi, due dei tre sono stati condannati davanti al gip Francesco Rigato, che con rito abbreviato ha inflitto a uno 8 anni e 8 mesi e all’altra 5 anni e 4 mesi.

L’ultimo imputato, ieri in aula scortato da un nugolo di agenti della penitenziaria, forse sarà presente anche la prossima settimana, quando dovrebbe esserci la sentenza.