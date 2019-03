La prossima settimana i risultati dell'autopsia

L’esito dell’autopsia sulla morte della 26enne Maria Sestina Arcuri, avvenuta quasi 40 giorni fa a Ronciglione, a seguito di una presunta caduta dalle scale, si conoscerà la prossima settimana. Sarà fondamentale per confermare o smentire il racconto fornito agli inquirenti dal fidanzato Andrea Landolfi, 30, al momento unico indagato, che ha riferito di come entrambi sarebbero ruzzolati giù da una scalinata in peperino, interna alla casa della nonna di lui, una volta tornati da una serata al pub.

Il proprietario del locale li avrebbe visti discutere, pare per gelosia. “Avremo i risultati definitivi non prima di 6 o 7 giorni, ma il quadro è oramai vicino ad essere delineato”, fa sapere il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma. Le fasi dell’esame autoptico si sono rivelate più complesse di quanto inizialmente prospettato. “L’operazione d’urgenza eseguita al Belcolle, per tentare di salvare la vita alla ragazza, si è sovrapposta ai traumi rilevati – spiega Auriemma -. Servono valutazioni accurate per discernere le attribuzioni dei due tipi di lesioni (chirurgiche e traumatiche ndr) sul corpo”. Il procuratore, che prosegue un’interlocuzione continua col medico legale, con i periti e coi Ris, si attende di poter disporre per la stessa data di riscontri da parte della Scientifica di Parma, che ha effettuato due lunghi sopralluoghi nella villetta: “Quasi sicuramente avremo tutte le analisi insieme, auspichiamo entro il 20 marzo”.

Torna intanto al suo posto come difensore di Landolfi, Luca Cococcia, dopo le 24 ore in cui era stato sostituito dall’avvocato Francesco Olivieri, il quale resta perplesso: “Dovevamo vederci col mio assistito il giorno seguente la nomina - ricorda Olivieri - poi sono stato informato dal collega che era tornato da lui”. La ragione di questa scelta? “Francamente non lo so. Probabilmente le mie strategie difensive non erano condivise” chiude caustico il legale per un giorno. Cococcia, da parte sua, commenta la scelta di mamma e nonna di Andrea che hanno sostenuto in tv la presenza di quest’ultima al momento della tragedia, come testimone: “Non la approvo e non è una decisione da me condivisa, ma vanno comprese, perché vivono un momento terribile”.