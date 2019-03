Guidava ubriaco, denunciato

A seguito di attuazione di mirati controlli alla circolazione stradale e di servizi mirati alla prevenzione in generale de reati, i militari stazione carabinieri di Bomarzo, la scorsa settimana, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano residente a Viterbo per guida sotto l’influenza dell’alcol, al quale è stata ritirata la patente di guida. Ulteriori verifiche si sono concentrate sul controllo di persone alla guida di mezzi con targa estere secondo il dettame introdotto di recente al codice della strada. Tali controlli hanno permesso di sottoporre a sequestro due autoveicoli con targhe estere condotte da stranieri residenti in Italia con contestuale elevazione di sanzione amministrativa e ritiro del documento di circolazione. Sempre nel corso di tali attività è stata denunciata una persona straniera residente nel Viterbese per false attestazioni a pubblico ufficiale e condotto un arresto a carico di altro soggetto residente a Viterbo per resistenza a pubblico ufficiale.