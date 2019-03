Maltrattamenti nell'asilo: testimonia la preside

“I nostri figli erano aggressivi, e avevano un comportamento anomalo”. È questo il tenore e la sintesi delle testimonianze delle madri dei bambini dell’asilo di Nepi, dove a fine 2016 una maestra li avrebbe maltrattati. Genitori che martedì 12 marzo hanno deposto in aula davanti al giudice Gaetano Mautone.

I genitori hanno ribadito quanto detto dagli altri padri e madri che avevano testimoniato in precedenti udienze. Hanno parlato di schiaffi, di sculacciate, di pennarelli tirati in faccia ai bambini, di parolacce e altro. “Dei bambini avevano ferite con le forbici, ma non il mio”, ha detto una madre. Un’altra ha raccontato che la maestra non medicò o comunque non intervenne a tamponare la ferita che un bambino si era procurato nelle parti intime.

Ha testimoniato anche un brigadiere della compagnia dei carabinieri di Civita Castellana, che si occupò del caso. Il militare ha raccontato che nei primi giorni di dicembre 2016, i genitori dei bambini fecero l’esposto contro la maestra. Poi, in caserma si presentò anche la dirigente scolastica. “La preside ci disse che i genitori avevano denunciato dei fatti gravi accaduti a scuola”, ha spiegato il carabiniere. “Allora, ascoltammo otto genitori e poi acquisimmo degli elementi e delle sommarie informazioni. Quindi, il 12 dicembre presentammo la richiesta di intercettazione nei confronti della maestra Silvia Palma”. Infatti, la donna fu sospesa nel gennaio del 2017, a seguito di un esposto presentato dai genitori delle piccole vittime, e l’uso delle telecamere è stato determinante per l’impianto accusatorio.

Il militare ha risposto alla domanda del giudice, che gli ha chiesto per quanto tempo durarono le intercettazioni audio e video in aula: “Otto o nove giorni”. Giorni in cui i carabinieri hanno raccolto frasi della maestra: vi lego alla sedia; vi do dei calci nel sedere. “Frasi ripetute anche più volte nello stesso giorno”, ha precisato il militare.

Nell’aula 4 del tribunale, c’era anche la dirigente scolastica, ormai in pensione: “I genitori si lamentarono. Mi dissero che la maestra impauriva i loro bambini”. La preside ha raccontato che la Palma non aveva esperienza come maestra: “Aveva vinto il concorso. Le affidammo un tutor, cioè un maestro esperto che le dava dei consigli”. Al termine dell’anno scolastico la dirigente avrebbe dovuto valutare l’operato della maestra, e decidere se rinnovarle l’incarico: “Ma non ho fatto in tempo, in quanto a gennaio 2017 ci fu la sospensione”.

Nella prossima udienza del 5 luglio 2019, ci sarà l’esame dell’ultimo testimone del pm e di quattro della difesa.