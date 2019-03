Marito padrone minaccia la moglie: "Fai come ti dico o ti strozzo"

"Se non fai quello che ti dico io ti strozzo”. E' solo una delle minacce che una quarantenne civitonica si è sentita rivolgere contro dal marito per anni. La donna ha trovato il coraggio di denunciare tutto dopo cinque anni d'inferno e ieri, davanti al giudice Giacomo Autizi, è entrato nel vivo ieri pomeriggio quando, a porte chiuse, è stata ascoltata la vittima dei presunti maltrattamenti.

La quarantenne ha ripercorso quanto contenuto nelle querele contro il marito (difeso dall'avvocato Alberto Parroccini) finito a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe maltrattato la moglie con insulti e minacce continue dal 2009 fino al 2014. in un caso avrebbe aggredito fisicamente la moglie provocandole lesioni che al pronto soccorso di Civita Castellana furono giudicate guaribili in sette giorni. Quello raccontato dalla donna nelle querele, e confermato in sostanza ieri in aula, è un vero e proprio incubo. L'uomo avrebbe insultato con epiteti irripetibili la donna anche davanti ai figli, arrivando ad insultare pesantemente anche la figlia della donna. Poi ci sarebbero le minacce esplicite che il marito rivolgeva, secondo l'ipotesi dell'accusa, alla consorte. Minacce di morte o comunque di attentato all'integrità fisica della donna. Secondo il pm Paola Conti, che ha seguito il fascicolo l'atteggiamento dell'uomo era quello del marito padrone. “A casa comando io, se non fai quello che dico ti strozzo”; “Un giorno o l'altro ti ucciderò”; “Farò in modo che tu non possa parlare più”. Sono le minacce che l'uomo rivolgeva alla moglie.