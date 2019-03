Giro di patenti false, rumena accusata di ricettazione

Un giro di patenti false che fu scoperto dai carabinieri di Tuscania nel 2014. Documenti contraffatti che, secondo le indagini dell’epoca, erano destinati a stranieri che si volevano risparmiare le lezioni e l’esame di guida. Per quei fatti è finita a processo una romena di 32 anni che fu trovata in possesso di una patente di guida risultata poi falsa. Per lei si sta celebrando davanti al giudice monocratico Giacomo Autizi il processo: è accusata di ricettazione.

Ieri in aula ha testimoniato il maresciallo Semeraro, ex comandante della stazione dei carabinieri di Tuscania. “L’attività di indagine nei confronti della donna iniziò dopo che avevamo avuto delle precise informazioni circa un giro di documenti falsi tra Tuscania e Arlena di Castro”.

Le indagini in breve coinvolsero anche l'imputata che, durante un controllo, ammise che la sua patente di guida era contraffatta. Da successive indagini i carabinieri scoprirono che quella falsa patente – apparentemente rilasciata dalla Motorizzazione di Viterbo – faceva parte di una partita di patenti in bianco rubata negli anni precedenti a Campobasso. Tuttavia le indagini non sono riuscite a capire dove sono finiti gli altri documenti. La rumena fu invece denunciata per ricettazione. Il processo riprende il 3 ottobre.