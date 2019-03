Quella pizzeria aperta da una settimana. Il socio: "Ora lavorerò anche per lui"

Si conoscevano fin da bambini e insieme avevano stavano realizzando un sogno. “Ora porterò avanti il locale di Viterbo nel nome di Giuliano”, a parlare è Michele Corba chef maestro pizzaiolo e socio di Pagliaccia. La tragedia avvenuta sabato sera lungo la strada che porta a Fastello ha colpito anche lui: “Ci eravamo salutati da poco, era stato il primo sabato di apertura per il nostro locale e tutto era andato per il meglio. Giuliano era felice per quello che stavamo realizzando, quello che è accaduto è crudele: si lavora tanto poi finisce tutto in un attimo”.

L'amicizia tra Giuliano e Michele negli anni si era trasformata in una collaborazione professionale. “Giuliano – racconta Ciorba – da anni mi seguiva e aveva iniziato a studiare e specializzarsi”. Nell’aprile dello scorso anno aveva conseguito il diploma da pizzaiolo internazionale della Pizza Italian Academy dove insegna proprio il maestro che è poi diventato suo socio. Pagliaccia era uscito con il massimo dei voti dopo aver frequentato 130 ore di lezione tutti i giorni da lunedì al venerdì per 6 ore quotidiane. La consegna del diploma era avvenuta con una suggestiva cerimonia che si era svolta in Comune alla presenza del sindaco Massimo Paolini.

“Mi ha seguito in diverse esperienze professionali, l'ultima in un locale sulla Cassia, poi avevamo deciso di fare il grande passo aprendo la pizzeria a Viterbo”.

La voce del maestro-socio è piena di emozione: “Giuliano era molto felice perché vedeva realizzarsi, dopo molti sacrifici, un progetto al quale aveva lavorato tanto. Sono testimone della sua voglia di affermarsi e proprio per questo il locale continuerà ad esistere. Lo poterò avanti anche in sua memoria, come avrebbe voluto”.