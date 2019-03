Donna aggredita in centro

Una signora esce di casa e nota una ciotola con cibo per gatti che potrebbe essere d’intralcio, per cui la sposta di lato. Al fatto assiste colui al quale l’amministrazione comunale ha dato l’incarico di occuparsi di una colonia felina. L’uomo, a quanto pare, si sarebbe scagliato contro la donna strattonandola e facendola cadere a terra, tanto da costringerla a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Ne avrà per dieci giorni. Non sarebbe la prima aggressione da parte dell’uomo nei confronti di un cittadino del paese, e tutto a causa della colonia di felini situata in centro. Certo è che la gente del paese ormai vive nella paura.

Il fatto si è verificato a Vallerano la mattina dell’8 marzo. Un episodio grave, gravissimo, che in poco tempo, però, è finito per diventare un caso politico, grazie all’immediata reazione di CasaPound da un lato e alla pronta risposta del sindaco Adelio Gregori dall’altro. Sia CasaPound che Gregori hanno postato commenti sulle rispettive e ufficiali pagine Facebook: quella del movimento (commento a firma di Jacopo Polidori, consigliere comunale a Vallerano) e quella del Comune (con un commento a firma del sindaco).

Ci si chiede come mai un fatto, seppur gravissimo, di aggressione, trasmigri dalla cronaca nera a quella politica. I commenti lo spiegano. I primi ad intervenire sono gli iscritti a CasaPound. Nel comunicato, tra le altre cose, si legge: “CasaPound è pronta ad intervenire in prima persona se i comportamenti di questo soggetto dovessero tornare a riproporsi, con tutte le conseguenze del caso”. Parole di un certo peso che Polidori spiega così: “Essendo l’uomo un pericolo, ho suggerito il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio e la revoca della gestione della colonia felina. L’aggressore resta un pericolo per la nostra comunità, in special modo per i soggetti più deboli, non certo per noi che sapremmo bene come arginarlo”. La verità, forse, sta nelle prime righe del comunicato: “L’uomo, che si definisce tra le altre cose un acerrimo nemico di CasaPound, gestisce la colonia felina del paese e non è estraneo a manifestazioni di violenza. Nessuno è stato risparmiato dal molestatore, a farne le spese anziani, bambini, donne e uomini. Oggi la vittima è stata una signora del posto, finita addirittura in ospedale, in seguito ad un’aggressione. Va sottolineato che la persona in questione non ha avuto alcun tipo di ripercussioni legali, ad oggi, in seguito alle proprie azioni. Ci chiediamo come ciò possa essere possibile vista la solerzia con cui sono stati trattati altri casi, meno gravi, sempre qui a Vallerano in passato (ogni riferimento è volutamente non casuale)”.

Tramite Facebook arriva la replica del sindaco. Scrive Gregori: “L’amministrazione comunale intende rassicurare la popolazione circa l’impegno quotidiano che sta mettendo in campo, in particolare attraverso la consigliera con delega ai servizi sociali, negli ambiti di pertinenza consentiti dalla legge, al fine di trovare in tempi brevi una soluzione adeguata e di garantire la sicurezza di tutti i valleranesi. La vicenda richiede un intervento sia delle forze dell’ordine che del sistema sanitario con i quali l’amministrazione è in stretto contatto. L’amministrazione comunale esorta i cittadini che ricoprono un ruolo istituzionale a moderare i termini della discussione e a non trasmettere alla nostra comunità messaggi che possono incoraggiare azioni fuori dalla legge”. Ad oggi non vi è alcuna denuncia nei confronti dell’uomo, ma solo tanta paura da parte dei suoi concittadini