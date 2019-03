Cani e pappagalli nel degrado, alla sbarra

Pappagalli e cani abbandonati e lasciati praticamente senza cibo. E’ questa la tesi dell’accusa contro un sessantenne finito alla sbarra per maltrattamento di animali. Il processo è in corso davanti al giudice monocratico Giacomo Autizi e nell’ultima udienza la difesa ha provato a mettere a segno un punto, chiamando a testimoniare un esperto di volatili, conoscente dell'imputato, che di fatto ha smentito che gli animali erano costretti a vivere in condizioni pietose. Davanti al giudice è finito un cinquantenne di Sutri che negli anni scorsi aveva allestito un allevamento di pappagalli, canarini e cani in una villetta di Fontevivola.

Ma dopo le denunce di alcune associazioni ambientaliste sono partite le indagini che poi hanno portato all’incriminazione dell’allevatore. Secondo l’accusa le voliere erano anguste, eppure erano costretti a volarci centinaia di esemplari di pappagalli e canarini. Inoltre nella proprietà furono trovati anche una ventina di cani, malnutriti e anche loro custoditi in spazi limitati per un’esistenza dignitosa. I cani, magrissimi, potevano gironzolare per tutta la proprietà entrando anche nelle stanze della casa. Tuttavia, secondo la Procura, gli spazi dove potevano ripararsi erano pieni di escrementi e pipì.

Durante il processo alcuni esponenti delle associazioni ambientaliste hanno parlato di una situazione drammatica: “I cani erano talmente affamati che si mordevano tra di loro o erano costretti a mangiare i topi che passavano”. I canarini erano chiusi in gabbie piene di ruggine. Inoltre non erano presenti acqua e cibo. L'imputato si è sempre difeso sostenendo, invece, di amare alla follia gli animali e di aver avuto delle difficoltà legate a dei problemi economici.

A difenderlo, nell’ultima udienza, l’esperto, ottantenne, di volatili. “Secondo la mia esperienza – ha detto in aula – quegli animali non erano maltrattati: il loro piumaggio, il loro corpo. Tutto, compreso il becco era in perfette condizioni ma non solo. Persone come noi vivono e si mantengono grazie a questi animali: che senso potrebbe avere maltrattarli o ridurli alla morte? Viviamo grazie alla loro riproduzione, è logico che desideriamo metterli nelle condizioni migliori perché questa avvenga”.

Si tornerà in aula a giugno per ascoltare gli ultimi testimoni nella lista della difesa la discussione e la sentenza.