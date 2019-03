Picchiato perché pregava ad alta voce in cella

Pestato da un gruppo di detenuti perché pregava ad alta voce a Mammagialla. “Erano in dodici e mi aggredirono mentre scendevo le scale”, ha raccontato la vittima, un marocchino di 31 anni, davanti al giudice Gaetano Mautone. A processo, accusato di lesioni gravi, c’è solo una persona: il moldavo Tudor Malcoci, 48 anni, condannato a 17 anni di carcere per l’omicidio di un connazionale avvenuto ad Ardea nel 2014.

Il marocchino venne soccorso, nel marzo del 2017, dagli agenti della penitenziaria. Al pronto soccorso gli vennero riscontrate lesioni al volto e la deviazione del setto nasale: 30 giorni di prognosi. A ridurlo così, secondo l’accusa, sarebbe stato proprio il moldavo. Una resa dei conti in sezione per uno sgarbo, questo il movente ipotizzato.

Tuttavia la vittima ieri in aula ha raccontato un’altra verità. “Quel giorno avevo appena finito di allenarmi, quando al ritorno in sezione sono stato aggredito da 12 persone. Non sono riuscito a riconoscere nessuno e non voglio denunciare nessuno, ce l’avevano con me perché, essendo musulmano, spesso pregavo ad alta voce disturbandoli”. Il marocchino infatti in carcere aveva iniziato a boxare incrociando i guantoni – in realtà delle ciabatte utilizzate per lo scopo – con altri detenuti. Lo aveva fatto anche il giorno dell'aggressione. Particolare che non è sfuggito all’avvocato Remigio Sicilia, nominato difensore d'ufficio per l'udienza di ieri, che ha domandante se le lesioni riscontrate potevano essere ricondotte a quell’allenamento: “Quel giorno mi allenai con un moldavo alto due metri, un vero e proprio armadio” ha detto il marocchino che tuttavia, malgrado le sollecitazioni, non ha riconosciuto l’imputato: “Mai visto”.

Il processo andrà avanti, considerato che, vista la prognosi, si procede d’ufficio. Nella prossima udienza, il 17 gennaio del 2020, saranno ascoltati gli agenti della penitenziaria.