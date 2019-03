Sequestrate 1.500 confezioni di dolci

Blitz dei carabinieri del Nas, nei giorni scorsi, all’interno di un laboratorio di pasticceria, dove sono state sequestrate 1500 confezioni di dolci pronti per essere messi in commercio. Il valore della merce è di circa venticinquemila euro.

I militari, in seguito all’ispezione compiuta nelle dispense del laboratorio, hanno infatti accertato che tra gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei dolci messi poi sotto sequestro figuravano delle birre spalmabili, chiare e scure, che sarebbero state prodotte con l’impiego di un particolare additivo non consentito dalla legge. Da qui la decisione di effettuare il sequestro al fine di bloccare la vendita delle 1500 confezioni risultate non in regola.

Va detto che in questi giorni pre-pasquali si intensificano, come accade ogni anno in occasione delle varie festività, le attività di sorveglianza e controllo del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri, impegnati con tutti i loro uomini a verificare con particolare cura le aziende e i laboratori dove vengono prodotti i tradizionali dolci del periodo.