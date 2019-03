Auto contro moto in viale Trento: un ferito

Incidente nel tardo pomeriggio in viale Trento intorno alle 18 dell'8 marzo. Un’auto si è scontrata con una moto all’incrocio con via Po. Ad avere la peggio è stato il quarantenne che era in sella alla moto che è caduto rovinosamente in terra. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Belcolle con un politrauma.