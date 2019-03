Fine settimana a tutto cioccolato

E' iniziata a Sutri la prima edizione del Cioko School, il festival culturale itinerante del cioccolato in Europa. Questa mattina (venerdì 8 marzo) il taglio del nastro con le autorità, il vicesindaco di Sutri, Felice Casini, l’assessore al Turismo e al Talento, Claudia Mercuri, che ha ideato la manifestazione, il vicesindaco di Capranica, Katia Taste, e con i bambini della scuola materna di Bracciano, della scuola Elementare di Capranica e di Sutri, a cui è stato spiegato il processo di produzione del cioccolato in tutte le sue fasi, a partire dalla materia prima, la fava di cacao, con un assaggio finale di cioccolato puro. L’Antichissima Città si trasforma per tre giorni, fino a domenica 10 marzo, in una capitale europea del cioccolato, sulle orme di Modica e Perugia. Dalle 10 di mattina, fino a mezzanotte, laboratori artigianali e per bambini, maestri cioccolatieri, stand e dibattiti sull’arte della trasformazione del cacao e della lavorazione del cioccolato. I cioccolatieri arriveranno da diverse regioni italiane e proporranno prelibate creazioni che saranno disponibili in degustazione e acquisto.