Spaccio a San Faustino: 13 a processo

Rinviati a giudizio in tredici per drog l’operazione Babele bis. Il procedimento che riguarda il presunto spaccio di stupefacenti tra il Sacrario, San Faustino e piazza della Rocca. La prima udienza è stata fissata dal gup Francesco Rigato per il 13 febbraio 2020.

È questo il risultato dell’udienza preliminare del secondo filone dell’inchiesta della procura viterbese che portò il 19 maggio 2014 a trentadue arresti e a tredici avvisi di conclusione delle indagini preliminari per altrettanti indagati a piede libero nell’ottobre 2015. I fatti riguardano principalmente stranieri di nazionalità dominicana e nordafricana in stretti rapporti con numerosi cittadini italiani.

La maxi operazione fu portata avanti dai carabinieri e dalla guardia di finanza con trecento uomini, ottanta mezzi, un elicottero e numerose unità cinofile. Il 19 maggio del 2014 ci fu il blitz che stroncò il sodalizio criminale che parlava molte lingue, da qui la denominazione Babele. Ma l’inchiesta partì a inizio 2013. E permise di bloccare la dinamica attività di spaccio di due bande di stranieri che si dividevano il cuore del capoluogo provinciale: il Sacrario, piazza San Faustino e via Cairoli, erano appannaggio dei dominicani; San Pellegrino era controllata dei magrebini.

Gli indagati sono entrati nel fascicolo aperto dalla procura in seguito alle soffiate dei clienti viterbesi del sodalizio. Viterbesi, di città e provincia, consumatori più o meno abituali di cocaina.