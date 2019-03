Spacciava nel parco, arrestato

Nella serata di giovedì 7 marzo i carabinieri hanno arrestato, dopo un prolungato servizio di pedinamento e di osservazione, un ragazzo di 25 anni originario del Gambia: lo hanno fermato a Viterbo, all’interno del parco pubblico di via Domenico Corvi, mentre tentava di spacciare due dosi di hashish per un peso di 5 grammi, ad un giovane di Viterbo , che verrà segnalato quale assuntore alla Prefettura. Immediatamente per lo straniero è scattato l’arresto ed è stato tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo in attesa del rito direttissimo.