Videosorveglianza, arrivano i soldi nella Tuscia

Il 21 giugno dello scorso anno, 57 sindaci della provincia di Viterbo avevano sottoscritto con la Prefettura il “Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana” per perseguire prioritariamente l’ obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità , nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Per quanto concerne l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, da parte dei Comuni, il legislatore aveva autorizzato, per l’anno 2017, una spesa di 7 milioni di euro mentre, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la somma di 15 milioni di euro, ai quali potevano accedere soltanto i Comuni che avevano sottoscritto con la Prefettura il patto per l’attuazione della sicurezza urbana.

Il Ministro dell’Interno con il decreto del 28 febbraio ha autorizzato lo scorrimento, fino alla posizione 646, della graduatoria definitiva delle richieste presentate dai Comuni. Dunque risultano beneficiari, per la Provincia di Viterbo, i comuni di Bomarzo, Castel Sant’ Elia, Tessennano, Monterosi, Montalto di Castro, Faleria e Bassano Romano, per un ammontare complessivo di finanziamento pari ad 309.784,23 euro.