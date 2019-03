Bus con le gomme lisce, la gita parte in ritardo

Gite scolastiche sicure. A febbraio la Polstrada ha verificato ben 23 pullman, quasi uno al giorno, per un totale di circa 1.200 studenti in viaggio e più di 60 docenti come accompagnatori.

Revisione, dotazioni di sicurezza, efficienza generale del veicolo, tempi di guida e di riposo dell’autista, condizioni psico-fisiche del conducente, documentazione prevista dal Codice della Strada sono aspetti che gli operatori della polizia stradale controllano scrupolosamente prima che il pullman si metta in movimento.

Tali verifiche hanno comportato, 7 violazioni a carico degli autisti e delle ditte da cui dipendono: in un caso gli agenti intervenuti hanno riscontrato gomme lisce e, pertanto, la partenza della gita è stata rinviata finché non è arrivato un nuovo mezzo in perfetta regola; altre situazioni, invece, hanno visto carenze nei sistemi di sicurezza, come gli estintori non revisionati o i martelletti per infrangere il vetro non presenti in numero sufficiente; oppure ancora, il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente, con l’obbligo di farsi sostituire da altro autista qualificato, facendo, così, ritardare la partenza del viaggio d’istruzione; in altre situazioni, poi, si è constatata la scadenza del Cqc (carta di qualificazione del conducente) e della revisione del mezzo.

Nei mesi di aprile e maggio sarà toccato l’apice del numero di gite ed il conseguente impegno della Polstrada andrà crescendo con l’intensificarsi dei viaggi d’istruzione: è proprio questo il periodo ideale durante il quale migliaia di studenti di ogni ordine e grado vengono accompagnati in Italia ed in Europa su mezzi che debbono essere controllati al fine di garantire la sicurezza dei giovani viaggiatori e dei loro docenti.