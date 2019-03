Rubano in un cantiere ma vengono sorpresi dai carabinieri

Durante la notte di mercoledì 6 marzo, a seguito dei controlli disposti dalla compagnia carabinieri di Tuscania, la pattuglia della stazione di Pescia Romana, sulla statale Aurelia, durante un posto di controllo, ha fermato un'autovettura furgonata e, a seguito di un controllo i carabinieri hanno trovato attrezzature per l’edilizia , per un valore stimato di oltre 20.000 euro. Dalle successive indagini è emerso che il materiale era appena stato rubato in un cantiere edile di Montalto dii Castro; immediatamente i tre soggetti sono stati dichiarati in arresto e condotti presso le proprie abitazioni in regime ai domiciliari. Il materiale recuperato è stato restituito ai proprietari.