Rogo nell'isola ecologica, si indaga sulle cause

Indagini in corso per scoprire le cause che hanno causato un incendio nell'area dell'isola ecologica di Fabrica di Roma, arrivando anche a rappresentare un consistente pericolo. Infatti, l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare il fuoco prima che raggiungesse la parte dell'isola ecologica nella quale sono stoccati materiali pericolosi, in particolare solventi, vernici e idrocarburi.

A fuoco è invece andata solo la zona che ospitava oggetti infiammabili. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore, molto anche il tempo impiegato per bonificare la zona, impedendo che il fuoco potesse raggiungere altre aree. L'alta colonna di fumo è stata visibile per diverse ore anche dai paesi vicini. Non si esclude che la causa possa essere accidentale, ma si lavora anche per accertare se si è trattato di un incendio doloso. Al lavoro i carabinieri forestali della zona, intervenuti sia per operare al fianco dei vigili del fuoco sia dopo, per analizza- re la scena a caccia di possibili inneschi, che possano spiegare l'origine delle fiamme.