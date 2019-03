Rifugiato a processo per rapina: "Non è vero ero nel centro accoglienza"

"No, non l'ho commesso il fatto. Non sono colpevole". Così l'imputato accusato di aver rapinato una cartoleria a Montefiascone nel 2017. Il ragazzo, aiutato da una traduttrice, ha raccontato la sua versione dei fatti, avvenuti il 6 luglio di due anni fa. Al giudice Silvia Mattei ha detto che quel giorno si era recato a Viterbo. Aveva poi ripreso l'autobus per tornare al centro di accoglienza di Montefiascone. Qui, prosegue la deposizione, avrebbe cenato alla mensa e poi sarebbe stato interrogato dai carabinieri. Infatti, nel tardo pomeriggio del 6 luglio 2017, due giovani sui 20-25 anni si presentarono in una cartolibreria in via Dante Alighieri. Senza armi e a volto scoperto, i due minacciarono la titolare, prima spegnendo l'interruttore della luce, successivamente prelevando dalla cassa e da un cassetto del bancone l'incasso giornaliero.

Due particolari avvantaggiarono gli investigatori: la mancanza di una parte del sopracciglio sinistro, e un comportamento non ordinario dell'imputato: il giovane appena rientrato nella struttura per cenare si era frettolosamente cambiato l'abito. Il ragazzo fu quindi riconosciuto dalla titolare del negozio e arrestato per rapina. Ieri la sua deposizione in aula. Dove il processo proseguirà il 20 marzo.



