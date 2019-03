Inchiesta Crea, Parlato ai domiciliari: tornerà dall'estero nel week end

Figura anche il nome di Salvatore Parlato, confermato a novembre come presi- dente di Talete, tra i destinatari dell'ordinanza di misure cautelari predisposta dalla Guardia di Finanza di Roma nei confronti di 5 funzionari del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e agraria. Gli indagati sono accusati a vario titolo di falso, abuso d'ufficio e peculato. Su mandato del gip è stato anche eseguito il sequestro preventivo di 8 milioni di euro.

Disposti gli arresti domiciliari per il presidente dell'ente rurale, Parlato, che non avrebbe ancora ricevuto materialmente la notifica dell'atto, trovandosi all'estero. Stessa misura cautelare a cui è già stato sottoposto il direttore generale, Ida Mirandola. Obbligo di firma per gli altri 3 funzionari: Ginevra Albano, Luigi Amorese e Speranza De Chiara. Il rientro in Italia di Parlato, 46 anni, dovrebbe avvenire a fine settimana. Va comunque specificato che l'operazione dei finanzieri, che avrebbe accertato gravi irregolarità nella gestione di Crea, nulla ha a che vedere con Talete.

