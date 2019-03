Denuncia rapina ma non gli credono, a processo

Titolare di una sala giochi denuncia una rapina e delle lesioni, ma non viene creduto e ora è accusato di simulazione di reato e appropriazione indebita. Il malloppo è di importo considerevole: 260 mila euro. E, secondo quanto detto dalla difesa dell'accusato, sarebbe stato prelevato, sotto minaccia, dallo stesso titolare. Davanti al giudice Giacomo Autizi, si è presentato a testimoniare uno dei tre carabinieri che hanno svolto le indagini.

Il militare ha raccontato quanto avvenne la mattina del 7 aprile 2016, in un locale di Montefiascone dove c'erano delle slot machine (la sala giochi era in franchising, per cui l'imputato era il gestore del locale mentre il proprietario delle macchine da gioco, che è anche la persona offesa, è l'imprenditore della cate- na di slot). "Erano circa le 6 quando arrivammo nella sala giochi - ha detto il carabiniere - Trovammo il titolare, il quale ci disse che delle persone lo avevano rapinato". L'uomo raccontò ai cara- binieri del nucleo operativo del capoluogo di essere stato anche percosso dai rapinatori.

Secondo quanto spiegato dalla dottoressa Arianna Morelli - che ha difeso l'imputato in sostituzione dell'avvocato Marco Valerio Mazzatosta - si trattò di due uomini di colore con il viso coperto, che lo costrinsero ad aprire la cassaforte e a prendere i soldi. Dei quali non si è trovata traccia né nei controlli sui flussi di denaro del conto corrente dell'imputato, né nelle intercettazioni telefoniche e ambientali.



ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 5 MARZO E NELL'EDICOLA DIGITALE