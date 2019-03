Incendio nel fienile comunale, allevatori convocati in caserma

Il capannone di Vetralla per la rimessa del fieno nella tenuta di Monte Calvo, andato in fiamme mercoledì sera 27 febbraio, potrebbe essere ricostruito grazie ai soldi dell'assicurazione.

"Il capannone è assicurato - spiega l'assessore al patrimonio Postiglioni - se però le aziende non avevano una loro assicurazione il contenuto non potrà essere risarcito".

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri, che, nel pomeriggio di venerdì, hanno convocato le sette aziende agricole che hanno in concessione il terreno per il pascolo dei bovini dove sorgeva il fienile. "Un gesto inspiegabile - spiega uno degli allevatori - siamo qui a lavorare per un tozzo di pane, non credo ci siano litigi tra allevatori. Nel capannone c'era il fieno di tutti. Alcuni hanno perso poco, altri svariate migliaia di euro. Come detto, non penso che ci siano dissidi tra le aziende, il Comune ha pubblicizzato e aperto a tutti il bando e nessuno, che io sappia, è rimasto escluso dalla concessione".