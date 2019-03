Omicidio Casasole, Samuele Viale a processo: "E' incapace di intendere"

Avrebbe colpito Giuseppina Casasole con una pietra o un corpo contundente per poi scaraventarla giù dal burrone, ma per i periti soffre di schizofrenia. E' stato fissato per il 29 marzo il processo con rito abbreviato per Samuele Viale, il ventunenne accusato dell'omicidio avvenuto il 30 maggio del 2017.

La vittima, un'imprenditrice agricola di Bolsena che abitava a Viterbo, si era trasferita da tempo in quella località di montagna al seguito della figlia che era iscritta in una scuola superiore per maestri di sci.

Due le perizie psichiatriche disposte dal Gup di Cuneo che hanno evidenziato le patologie di Samuele Viale che qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della donna confessò di averla spinta lui in fondo a quel burrone. Una prima consulenza era giunta alla conclusione che il giovane era affetto da un'infermità mentale.

Tuttavia su richiesta el pm e dell'avvocato Francesco Massatani che rappresenta il figlio della vittima che si è costituito parte civile, furono disposti nuovi accertamenti che tuttavia sono giunti alla stessa conclusione. Ora, alla luce di queste conclusioni, l'ipotesi che il giudice possa decidere

il non luogo a procedere prende sempre più corpo. Nei giorni scorsi c'è stata un'udienza interlocutoria e il gup ha rimandato ogni decisione in merito a fine marzo.

