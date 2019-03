Quattordici chili di cocaina nell'auto, arrestati

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Viterbo, nel corso di attività investigativa finalizzata a contrastare il traffico e lo spaccio di droga nel territorio provinciale, venerdì 1 marzo in serata, hanno controllato un’autovettura con targa dei Paesi Bassi con a bordo una coppia di settantenni olandesi, che avevano attirato l’attenzione dei carabinieri per il modo in cui procedevano all’interno dell’ abitato di Monte Romano, ed hanno iniziato quindi un servizio di avvistamento fino a quando non hanno notato che incontravano un cittadino del luogo, di circa 60 anni: a quel punto i carabinieri del nucleo investigativo hanno deciso di intervenire per vederci chiaro, e dopo l’ atteggiamento di apparente disinvoltura acquisito dai tre hanno deciso di perquisire la macchina; a quel punto bene nascosti, i carabinieri hanno rinvenuto ben 12 involucri di droga, cocaina, per un perso di oltre 14 chilogrammi. Immediatamente la droga è stata sequestrata e i tre sono stati dichiarati in arresto e accompagnati in carcere.