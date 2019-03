Catturati in Piemonte i due che hanno sparato al dominicano

Due dominicani di 22 e 32 anni, già conosciuti dalle Forze dell'Ordina sono stati fermati a Torino e rinchiusi nel carcere delle Vallette con l’accusa di essere gli esecutori dell’aggressione a Mantova a un connazionale, Adunis Jimenez che abita a Viterbo, la serata di mercoledì a Suzzara in provincia di Mantova.

APRE LA PORTA E GLI SPARANO (Leggi qui)

I due, che risultano domiciliati a Terni, sono stati fermati di notte in auto a Torino da una volante della polizia, durante un controllo dopo che le ricerche erano state diramate dai carabinieri in tutt’Italia.

La vittima aveva aperto la porta di casa e loro gli avevano sparato a bruciapelo diversi colpi. Ricoverato all’ospedale di Mantova, ha subito un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un rene, un tratto di intestino e parte del fegato. L’accusa per i due è di tentato omicidio, sequestro di persona e porto abusivo d’arma da fuoco.

L'uomo vittima dell'aggressione a Viterbo ha subito un processo per porto abusivo d'armi perché trovato in possesso di un machete. Il suo avvocato Samuele De Santis segue la vicenda a distanza. Sembra che avesse raggiunto il Mantovano insieme alla fidanzata che ha dei parenti da quelle parti. Il movente sarebbe legato a un regolamento di conti tra bande.