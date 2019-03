Apre alla porta e gli sparano

Due colpi di pistola, uno lo ha raggiunto al fegato e il secondo alla schiena, forse mentre cercava di scappare verso l'interno dell'appartamento dopo il primo colpo.

E' accaduto giovedì sera in un appartamento a Mantova. La vittima dell'attentato si chiama Adunis Jimeez, un dominicano di 27 anni che nel corso della notte è stato sottoposto a una lunga e complicata operazione tentata dai medici di Mantova per salvargli la vita.

Le sue condizioni sono gravi. Fino a qualche settimana fa viveva a Viterbo, sottoposto a due procedimenti penali, uno per stalking nei confronti della compagna di Orte con la quale ha vissuto per diverso tempo (processo non ancora concluso) e l'altro per porto abusivo di armi, essendo stato fermato in auto, in compagnia di connazionali, con un machete e alcune munizioni. Questo processo si è concluso con la condanna a un anno.

Il suo legale, l'avvocato Samuele De Santis, ha presentato ricorso in appello. Ed è proprio l'avvocato Samuele De Santis che sta seguendo l'evolversi della situazione a Mantova.

"A quanto risulta - spiega il legale - Adunis Jime- nez era in casa di amici, quando hanno suonato alla porta. Un uomo è entrato e ha sparato al 27enne dominicano due colpi di pistola. Pare si tratti di un regolamento di conti. Al momento di più è impossibile sapere. Sono in contatto con la famiglia che lo ha raggiunto a Mantova. Se le sue condizioni precipitano forse anche io li seguirò. Aspettiamo di conoscere qualcosa di più sui fatti e sulle indagini in corso".