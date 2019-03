Gettò borsello con coca e pistola, condannato a 6 anni e mezzo

Gettò un borsello con tre etti di cocaina e una pistola mentre cercava la fuga a piedi inseguito dalla polizia. Un albanese di 23 anni è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione dal gup Francesco Rigato al termine del processo con rito abbreviato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi. I fatti risalgono a fine settembre quando gli agenti della squadra mobile intercettarono una Smart con due persone a bordo. L'auto non si fermò all'alt iniziando una rocambolesca fuga terminata nel quartiere del Murialdo quando l'auto finì contro un'aiuola. Mentre i due tentavano la fuga il borsello fu gettato sotto l'auto ma fu recuperato dai poliziotti: all'interno c'erano 300 grammi di cocaina, una pistola Gluck e due caricatori da dodici colpi. L'amico fece perdere le tracce mentre il 23enne albanese fu rintracciato in una casa per vacanze mentre stava facendo la valigia per fuggire e lì furono trovati e sequestrati anche 13.700 euro in contanti.

Il ragazzo, che da diversi anni vive a Viterbo, ha sempre sostenuto che di quella droga non sapeva nulla e che apparteneva a quella persona che era con lui in auto e che aveva conosciuto poco prima. All'epoca furono richieste anche degli esami sulle impronte rilevate nel borsello per capire se il ragazzo albanese arrestato lo avesse preso in mano. Ma la richiesta non ebbe seguito. L'accusa era intenzionata a chiedere il processo immediato così il difensore del ragazzo, l'avvocato Franco Taurchini, ha chiesto il rito abbreviato. Ieri durante la camera di consiglio davanti al giudice rigato il pm Michele Adragna aveva chiesto una pena a nove anni, benché l'albanese risultasse incensurato. Il difensore aveva sollecitato invece il proscioglimento perché la droga sarebbe in realtà appartenuta all'uomo che fece perdere le tracce. Il giudice ha condannato il 23enne, come detto, a sei anni e sei mesi. L'avvocato Taurchini valuterà l'opportunità del ricorso in appello una volta lette le motivazioni.