Accusato di aver ucciso il cognato, Aldo Sassara a processo

Per l’uccisione dell’agricoltore Angelo Gianlorenzo, avvenuta in un campo tra Tuscania e Marta la vigilia di Ferragosto 2016, sarà processato il cognato Aldo Sassara. Così ha deciso ieri mattina il gup Francesco Rigato, che lo ha rinviato a giudizio per omicidio volontario. Il processo comincerà il 3 giugno. I difensori di Sassara, gli avvocati Marco Valerio Mazzatosta e Danilo Scalabrelli, avevano chiesto il verdetto di non luogo a procedere perché “un processo davanti alla Corte d’assise poco può aggiungere a delle indagini che non hanno provato alcuna responsabilità”. A loro dire, dunque, solo indizi e nessuna prova.

