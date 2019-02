Rapina e ferisce una donna in discoteca: arrestato

I carabinieri di Ronciglione sono intervenuti in una discoteca di Caprarola dove una donna era stata rapinata con violenza della sua collana d’oro che aveva al collo, riportando anche lesioni. I militari hanno bloccato il rapinatore e recuperato la collana. L'uomo, un ragazzo italiano di 20 anni, è stato quindi tratto in arresto. Si trova ora ai domiciliari. La donna è stata medicata in ospedale.