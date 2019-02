Furto al liceo, rubato il busto di Midossi

Furto al liceo Artistico. Il busto in bronzo che raffigurava il fondatore della scuola, Ulderico Midossi, posizionato nel giardino dell’istituto, è stato rubato. Ieri mattina, una volta scoperto il fatto, sono stati avvertiti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo nel plesso scolastico. Il busto del notaio Ulderico Midossi, alto 60 centimetri e largo 40 per un peso di circa 25 chili, venne realizzato nel 1931 dallo scultore viareggino Giulio Francesconi. L’opera di per sé non ha un valore economico rilevante sul mercato, ma era importantissimo per il liceo Artistico e la sua lunga storia. “Sono davvero costernato e profondamente amareggiato - commenta a caldo il dirigente scolastico Franco Chericoni - perché la scultura rappresentava da sempre l’orgoglioso emblema del nostro istituto al quale eravamo tutti, docenti, personale Ata e studenti, molto affezionati. Mi colpisce molto il fatto che i ladri abbiamo potuto compiere la loro deplorevole ruberia con estrema facilità. Penso che siano necessari maggiori controlli da parte delle autorità preposte”. L’opinione pubblica civitonica è rattristata per l’inaspettato e odioso furto perpetrato nei confronti di una delle scuole più amate di Civita Castellana, in particolar modo gli studenti del liceo Artistico che, coordinati dal professor Renato Camponeschi, hanno deciso di tappezzare il paese con simpatici e provocatori volantini nei quali si invita la popolazione a ricercare il busto in bronzo del fondatore Ulderico Midossi “wanted fuso o intero”. La ricompensa, in caso di ritrovamento, sarà “stima, rispetto e approvazione”. In occasione della cerimonia del centenario dell’istituto, avvenuta nel 2014, il professor Renato Camponeschi realizzò un calco del busto del Midossi che utilizzò poi per creare una statua posta all’ingresso del Museo della Ceramica della scuola.