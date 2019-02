Sfruttavano autisti, in quattro a processo

Avrebbero spremuto i lavoratori costringendoli, con la minaccia del licenziamento, ad accettare paghe più basse e orari di lavoro massacranti. In quattro sono stati rinviati a giudizio ieri mattina dal gup Savina Poli con l’accusa di sfruttamento del lavoro. Il processo per tutti inizierà il 14 maggio davanti al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone.

A chiedere il processo per tutti era stato il pm Massimiliano Siddi che si è occupato dell’indagine che ha riguardato il consorzio di cooperative Interservice Group attualmente in liquidazione per fatti che vanno dal 2011 al 2015. I quattro sono accusati, in concorso, di sfruttamento del lavoro poiché, si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, “svolgevano attività di intermediazione illecita e sfruttamento continuato del lavoro dei dipendenti delle società cooperative che partecipavano al consorzio Interservice Group (fino al gennaio 2014) e delle cooperative Log In, Vision e Truckline (fino al febbraio 2016). organizzandone l’attività lavorativa in favore di vari grossisti di prodotti farmaceutici”. In particolare, secondo l’ipotesi dell’accusa, “mediante lo sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori”, li costringevano ad accettare condizioni di lavoro al limite della sopportazione e salari molto al di sotto dei minimi stabiliti dal contratto nazionale di lavoro della categoria. Gli autisti venivano sottoposti “a turni e orari di lavoro estremamente gravosi e pericolosi”, comunque “esorbitanti rispetto ai limiti del contratto di lavoro”. Il tutto con la minaccia del licenziamento qualora non si fossero accettate le condizioni imposte. Insomma, chi aveva bisogno di portare i soldi a casa doveva comunque sottomettersi a tutto ciò. Queste condizioni, per il Pm, come scrive nella richiesta di processo per i quattro, servivano per garantire delle condizioni favorevoli ai grossisti che si affidavano al consorzio di cooperative per il trasporto di medicinali in tutta Italia. In questo modo il consorzio riusciva a proporre contratti molto più vantaggiosi rispetto ai concorrenti. Inoltre Giuseppe e Stefani Boni sono accusati anche si evasione perché, per evadere l’Iva, avrebbero, dal 2011 al 2014 messo al passivo fatture inesistenti per quasi 20 milioni di euro, 19.985,195,04 per la precisione. Inoltre sono accusati anche di aver distrutto le scritture contabili. Giuseppe Boni inoltre è accusato di aver omesso i crediti vantati, per circa 5 milioni, dal consorzio verso lesì società consorziate e per questo capo di imputazione è stata chiamata a rispondere anche la società in liquidazione. Secondo l’accusa il “dominus” sarebbe Giuseppe Boni. Sarebbe stato lui a gestire tutte le operazioni economiche e logistiche del gruppo di ditte. Stefania Boni era la sua collaboratrice fidata mentre Roberto Aquilanti si sarebbe occupato di procacciare clienti e Andrea De Angelis gestiva il personale.

Cinque le persone offese, una delle quali si è costituita tramite l’avvocato Ilaria Di Punzio.