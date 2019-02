Fallisce due rapine poi chiede scusa, arrestato

Fallisce due rapine poi chiede scusa. Ma viene riconosciuto perché zoppicava e i carabinieri hanno collegato quel modo di collegare a un uomo che pochi giorni prima aveva avuto un incidente a Viterbo. E' stato arrestato con l'accusa di tentata rapina un 45enne romano, da tempo residente nel capoluogo, che il 14 febbraio avrebbe colpito in un negozio di tolettatura per cani e in una rivendita di giocattoli. Nel secondo caso ha minacciato la titolare con una pistola giocattolo.

L'uomo è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza e per quel suo modo di camminare. Il 45enne è stato dunque prima convocato dai carabinieri poi, il giorno successivo si è recato in uno dei negozi per chiedere scusa. Per gli inquirenti è bastato per chiedere ed ottenere l'arresto in carcere. Il Gip Rita Cialoni ha interrogato martedì l'uomo. "Ero fuori di testa ed ho sbagliato", avrebbe risposto durante l'esame. Il difensore ha chiesto gli arresti domiciliari.

