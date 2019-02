Brizioli voleva tornare in Italia, ma non aveva soldi

Avrebbe strangolato la moglie per poi uccidersi con una pugnalata al cuore. E’ accaduto sabato a Nonthaburi in Thailandia, dove il protagonista di questa tragedia, Stefano Brizioli, viterbese di 55 anni, si era trasferito da circa un anno.

La notizia è rimbalzata fino in città rilanciata dai media thailandesi, che parlano apertamente di un omicidio-suicidio, e grazie a una nipote della donna uccisa che dagli Stati Uniti l’ha di fatto diramata in Italia tramite la bacheca Facebook dello stesso Brizioli. La vittima è Kusuma Chaman, 43 anni, che da settembre era sposata con il 55enne viterbese. Lui per quel matrimonio aveva lasciato la sua città d’origine e il lavoro: era occupato alla Eurofood Catering dove si occupava della consegna di generi alimentari. Si era dunque trasferito in Thailandia. Una coppia felice, che si amava. Così viene descritta dai parenti della donna e così appare anche dai post pubblicati su Facebook. Solo a inizio febbraio l’uomo postava le foto dei gustosi piatti cucinati dalla moglie.

Ma c’erano anche dei problemi economici che rendevano difficile la vita dei due, almeno da quello che filtra dalle indagini delle autorità thailandesi. Dopo il matrimonio abitavano in casa della sorella di lei e proprio lì, sabato, è avvenuta la tragedia. Intorno alle 21.30 è stata proprio la cognata di Brizioli a trovare i due corpi senza vita. Kusuma giaceva nel letto matrimoniale sotto a un piumone, con indosso un pigiama rosa. Lui era a terra ai piedi del letto con tagli alle braccia e al torace e un coltello al suo fianco.

I media thailandesi citano anche la versione della donna che ha scoperto i cadaveri. Avrebbe visto Brignoli vivo per l’ultima volta intorno a mezzogiorno di sabato e sembra avesse notato dei tagli ad un suo braccio, ma non gli aveva dato importanza. Più tardi, preoccupata del silenzio dei parenti, ha abbattuto la porta della stanza trovandoli senza vita.

Il medico legale ha stabilito che la moglie è morta soffocata mentre Brizioli a causa delle ferite che si è inferto con la lama. Il decesso sarebbe avvenuto 7-8 ore prima del ritrovamento dei corpi.

Come detto, a far rimbalzare la notizia fino a Viterbo è stata una nipote di Kusuma Chaman, vale a dire Thanya Diehl che vive negli Usa. “E’ molto triste per me e la mia famiglia quello che è accaduto. Se qualcuno conosce la famiglia vi prego di far sapere che l’ambasciata dovrebbe contattarli per riportare il corpo in Italia”.

Un messaggio che ha sconvolto familiari a amici di Stefano, increduli per quello che avevano appena letto. “Avevi sempre il sorriso sulle labbra, non eri capace di fare male a una mosca”, scrive un’amica sulla sua bacheca. L’uomo lascia due figli avuti in un precedente matrimonio, mentre il fratello abita in Lombardia. Il corpo dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni, mentre il corpo della donna sarà vegliato fino a domani nel tempio del Gange.

Gli inquirenti ritengono che alla base del gesto, secondo quanto riferiscono i mezzi di informazione thailandesi, ci sarebbero dei problemi economici. La coppia voleva tornare in Italia ma non aveva i soldi per il biglietto. La frustrazione per questa situazione avrebbe scatenato tutto. Ma è solo l’ipotesi degli inquirenti.