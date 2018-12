Auto contro furgone: muore anziano

Un uomo di 90 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 di sabato 22 dicembre a Corchiano, in via Civita Castellana. L'uomo si trovava nell'auto condotta da una signora quando, per cause in corso di accertamento, l'auto ha sbandato ed è finita contro un furgone condotto da un cinquantenne della zona. Il conducente del furgone è rimasto illeso. Ferita, invece, la donna che si trovava in auto con il novantenne, trasferita all'ospedale di Belcolle. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri di Civita Castellana. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.