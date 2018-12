Grave cacciatore dopo un volo di venti metri

Un cacciatore di 80 anni è precipitato in una cava tra Orte Scalo e Gallese facendo un volo di venti metri circa. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare il verricello per recuperarlo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.