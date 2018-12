Un ecoscandaglio per trovare Andrea Durantini

Ricerche di Andrea Durantini, tra oggi e domani arriverà da Roma un super sonar che permetterà di acquisire una riproduzione dettagliata del fondale tra il lungo lago di Montefiascone e l'isola Martana. Le indagini, che vanno avanti da più di venti giorni, per ritrovare il 37enne scomparso lo scorso 10 novembre, al momento non hanno prodotto alcun risultato. Imponente il numero di uomini e mezzi messi in campo. L’ipotesi più accreditata è che Durantini, abile nuotatore e frequentatore del lago, si sia tuffato in acqua ma poi qualcosa sarebbe andato storto. Stando a quanto si è appreso il giovane era in condizioni fisiche anche per arrivare all’isola Martana, su cui in passato si sarebbe recato diverse volte. Da qui l’intenzione di setacciare al millimetro tutto il fondale dell’area. L’importante strumento, utilizzato per ricerche in profondità, arriverà sul posto mercoledì 5 dicembre dal Comando Provinciale di Roma. Si tratta di un mezzo di ricerca particolarmente sofisticato, che permette di fare rilevazioni anche laterali con un raggio superiore ai dieci metri. In pratica consente di monitorare l’area per corridoi. Le immagini registrate saranno quindi esaminate dagli uomini dei Vigili del Fuoco, che si sono spesi in queste settimane con il massimo impegno, e in caso emerga qualche punto “sospetto” - se possibile per via della profondità – si invieranno i sommozzatori per la verifica.

