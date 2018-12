Furto allo store apple, indagano i carabinieri

Furto allo store Apple di via Cardarelli. I ladri, secondo quanto ricostruito nella giornata di ieri dal titolare, si sono introdotti nei locali nella notte tra sabato e domenica, ma il colpo è stato scoperto solo nella tardissima serata di ieri l’altro da una segretaria che era passata per caso davanti al negozio. I malviventi hanno portato via 20 smartphone, 6 computer nuovi, 4 che erano in assistenza e numerosi accessori. Il tutto targato Apple. “Stiamo stimando il valore della merce rubata - dice il titolare dello store Francesco Caravello - ma parliamo sicuramente di diverse decine di migliia di euro”. I ladri hanno forzato la porta e una volta dentro l’elegante negozio hanno sfondato i vetri delle vetrine dove erano esposti IPhone e Mac. Inoltre, non contenti, hanno portato via anche gli apparecchi presenti nel retro. Quelli che i clienti avevano lasciato in assistenza. Il titolare ha trovato le vetrine vuote e i vetri in frantumi in terra.

Il negozio è dotato di un sistema d’allarme, tuttavia, malgrado l’attivazione delle sirene, nessuno ha avvisato le forze dell’ordine.

“Nessuno si è purtroppo reso conto di nulla - aggiunge il titolare - anche il computer al quale era collegato il sistema, poi, è stato portato via dai ladri”.

Il titolare dello store ha dunque chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma sono dunque arrivati in via Cardarelli nella mattinata di ieri. Sono stati a lungo all’interno del negozio a caccia di tracce dei ladri. I rilievi sono terminati poco prima di pranzo dopo aver ultimato l’inventario della merce sparita.

Ora bisognerà capire se le telecamere presenti nelle zone limitrofe a quelle dove è posizionato lo store hanno ripreso qualche movimento sospetto.