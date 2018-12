Insulti razzisti all’arbitro di colore per un cartellino rosso. E’ successo domenica durante la gara di Eccellenza tra Team Nuova Florida e Ronciglione United che si è disputata allo stadio “Marcucci” di Ardea. Vittima degli epiteti a sfondo razziale Nirintsalama Andriambelo, direttore della sezione di Roma 1 conosciutissimo e stimato da anni in tutti i campi del Lazio. La sua “colpa” sarebbe stata quella di avere espulso un giocatore del Ronciglione United. A quel punto dagli spalti una persona non identificata avrebbe ricoperto il direttore di gara di insulti.

Ma il Ronciglione United si è dissociato immediatamente: “Mai nella nostra storia ci siamo resi protagonisti di ingiurie razziste, considerandole sintomo di stupidità ed ignoranza. Il minimo che possiamo fare è rivolgere le nostre più sentite scuse al signor Nirintsalama Andriambelo. Il Ronciglione United sta già progettando un’iniziativa dall’alto valore educativo e di solidarietà nei confronti dei direttori di gara, al fine di sensibilizzare ulteriormente tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questo meraviglioso sport che è il calcio”.