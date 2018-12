Parla la dirigente aggredita: "Scaraventata a terra negli spogliatoi"

A casa dopo una nottata al pronto soccorso. Alessia Tarani, la dirigente del Monterosi aggredita domenica mattina al termine della gara Under 17 tra Monterosi e Oriolo, dopo una serata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, è stata dimessa. A causa della caduta ha riportato delle contusioni alla mandibola, alla clavicola oltre a sospette lesioni ai legamenti del gomito. Dovrà restare qualche giorno a casa.

Intanto la direttrice sportiva delle giovanili del Monterosi accetta di ripercorrere quanto successo. “Domenica - racconta - ero addetta alla custodia dei cancelli e mi dovevo occupare, come impongono le nuove disposizioni dopo gli ultimi episodi di violenza ai danni degli arbitri, di scortare la terna negli spogliatoi”. Proprio in quel frangente un giocatore dell’Oriolo avrebbe perso la calma. “Cercava un nostro ragazzo, per delle ruggini accumulate in campo - racconta la Tarani - Vista la situazione ho fatto entrare per primi negli spogliatoi gli ospiti”. Ma proprio nel corridoio che porta allo stanzone è avvenuto il parapiglia: “Un giocatore dell’Oriolo, appena ha visto uno dei nostri ragazzi, ha provato a scagliarsi contro di lui. E’ stato trattenuto da tre compagni, ma si è divincolato e proprio in quel momento sono stata strattonata. Ho fatto un volo di 3 metri nel corridoio”.

