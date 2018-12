Cedeva droga, arrestato

Durante la notte a Ronciglione, i carabinieri del Norm della compagnia, nel corso di un servizio perlustrativo nel centro cittadino, hanno notato una cessione di droga da parte di uno spacciatore già noto, italiano di 42 anni del luogo, verso un ragazzo di Ronciglione di 23 anni; immediatamente sono intervenuti ed hanno bloccato ,lo spacciatore, che a seguito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato con 150 grammi di marijuana suddivisa in dosi e vari strumenti per il taglio e il confezionamento della droga. Lo spacciatore è quindi stato dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre il giovane assuntore verrà segnalato alla prefettura di Viterbo.